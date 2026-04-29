Paro en Asmet Salud escala por falta de pagos y sindicato desmiente mensaje de grupo armado

En medio del paro indefinido que adelantan sus trabajadores por falta de pago de salarios, el sindicato de trabajadores de la EPS Asmet Salud (SINDISALUD ASMET) salió a desmentir y marcar distancia frente a un supuesto comunicado de un grupo armado ilegal que circula en cadenas de WhatsApp, en el que se expresa respaldo a la protesta y se exige a la interventora cumplir con las obligaciones laborales. Sobre ese documento, no existe verificación oficial de su origen o autenticidad.

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión. Los trabajadores completan varios días de paro tras denunciar incumplimientos reiterados en el pago de salarios y falta de dignificación de hace más de dos mesea, pese a compromisos adquiridos por la agente interventora, quien había anunciado fechas concretas para ponerse al día sin que, hasta ahora, se hayan cumplido.

Según el sindicato, la situación ha llegado a un punto crítico. No solo persisten los atrasos salariales, sino que los trabajadores continúan prestando sus servicios sin garantías laborales mínimas. Entre las denuncias más graves está la falta de pago de aportes al sistema de riesgos laborales (ARL), lo que los deja expuestos frente a accidentes o enfermedades sin la debida cobertura.

“Tienen al personal trabajando en alternancia, por que la gente no tiene dinero para ir a trabajar” indicaron a Caracol Radio.

Ante este panorama, el sindicato declaró el paro nacional desde el pasado 27 de abril, asegurando que se mantendrá hasta que existan soluciones reales y verificables frente a la crisis. La organización también lanzó un llamado urgente a entidades como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo para que intervengan de manera efectiva.

“Que se instale una mesa de diálogo con intervención de la superintendencia nacional de salud, ministerio del trabajo, defensoría del pueblo” afirmaron.

El sindicato insiste en que su actuación se mantiene en el marco legal y pacífico, y subraya que no tiene ningún tipo de relación con actores al margen de la ley. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores y también entre los usuarios del sistema, que podrían verse impactados por la prolongación del paro y la atención en esta EPS.