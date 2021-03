Cartagena Cómo Vamos: 50% de los cartageneros están dispuestos a vacunarse

En promedio el 83% de los encuestados en las tres fases de #miVozmiCiudad de Cartagena Cómo Vamos, afirmó que requirió algún servicio de salud durante la pandemia.

La satisfacción con los servicios de salud recibido también ha ido en aumento de forma significativa. A casi un año del inicio de la pandemia, el 51% de los encuestados en Cartagena se sentían satisfechos con estos servicios.

A la pregunta, si estuviera hoy disponible para usted la vacuna contra la COVID-19, ¿se la aplicaría? La mitad de los encuestados contestó de forma afirmativa, mientras que un el 29% dijo que no y el 22% está indeciso.

A medida que disminuye el nivel socioeconómico disminuye la disposición a vacunarse. Solo el 46% de los encuestados pertenecientes a los estratos 1 y 2 están dispuestos a aplicarse la vacuna en comparación al 81% en los estratos 5 y 6.

Los rangos de edad en los que se han concentrado los fallecimientos por COVID-19 en la ciudad, es decir, los encuestados de más de 46 años, son quienes muestran mayor disposición a aplicarse la vacuna.

Entre las principales razones que tienen los encuestados que afirman no querer vacunarse están: en primer lugar, no tener suficiente información sobre la vacuna con un 40%, creer que tiene efectos adversos y secundario (28%) y que creer que no es efectiva (15%).

Educación

Respecto a la educación, el 50% de los encuestados afirmó estar insatisfecho con la educación que recibieron los niños, niñas y jóvenes de su hogar durante la pandemia.

Entre las razones de la insatisfacción, se argumenta principalmente que la enseñanza virtual no ha sido de calidad (50%), que no se cuenta con el equipo tecnológico como computador, tablet o teléfono para poder acceder a las clases (15%) y la no tenencia de servicio de internet (13%).

Lo anterior, puede evidenciar las brechas entre la educación oficial y la privada. Mientras que en el nivel socioeconómico alto el acceso a internet y equipos tecnológicos, no son grandes preocupaciones, en el bajo alcanza a 15% y 17% de los encuestados, respectivamente.

Además, según los encuestados en Cartagena, los estudiantes tuvieron contacto esporádico con los docentes (47%) en los que va corrido de la pandemia y solo un 22% interactuó diariamente, por otro lado, diferencias considerables por nivel socioeconómico. Mientras que el 42% de los encuestados en viviendas de estrato alto, manifestó que los estudiantes de hogar tenían contacto diario con los docentes, durante la pandemia, en los estratos bajos este porcentaje era del 20%. Esta brecha es significativa. No obstante, el contacto esporádico es más común, en estratos bajos.