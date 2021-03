Autoridades de Boyacá rechazan corrupción con vacunas Covid-19 en el país

Aunque en Boyacá no se han reportado a la fecha irregularidades en el plan de vacunación contra el coronavirus, que avanza actualmente en su fase numero uno, las autoridades departamentales, y los entes de control en la región, trabajan en conjunto para vigilar en detalle todo el proceso de inmunización, con el objetivo de cerrarle la puerta a la corrupción en medio de la aplicación de las vacunas.

El secretario de salud de Boyacá Jairo Mauricio Santoyo sostuvo que es muy grave que se esté burlando a los pacientes con casos como en el que por un aparente error, se le aplico a una abuela una jeringa sin vacuna.

Dijo que esto "no puede pasar en el país", y rechazó desde Boyacá cualquier acto de corrupción en medio del plan de vacunación contra el Covid-19.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de corrupción frente a la aplicación de las vacunas, y aunque en Boyacá no tenemos reporte de este tipo de fenómenos, tenemos que estar vigilantes. Las dosis que se entregan van completas, y lo que no puede ocurrir nunca, es que a un solo boyacense, que tenga la inyección, y se le aplique pero sin el liquido biológico, eso no puede pasar por ningún motivo y bajo ninguna excusa, así que es por eso que los ciudadanos, los veedores de salud, todos tenemos que estar vigilantes y denunciar ante cualquier duda, pues el proceso en nuestro departamento, tiene que ser 100% transparente”, sostuvo Santoyo.

De otro lado, Santoyo sostuvo que en Boyacá se puso en marcha la campaña en la que no solo los entes de control deben vigilar la transparencia, ritmo y efectividad de la vacunación en pandemia, sino que los mismos ciudadanos, sean veedores de la calidad en la inmunización.

“Cada vez que a un boyacense se le inyecte su brazo, tiene que ser una y exclusivamente para que se le aplique la dosis de la vacuna, no hay lugar a aceptar de que estamos ensayando, chuzando a un boyasence con una jeringa al vacío -como se conoció que ocurrió en otras partes del país-, entonces la tarea de vigilancia y control de familiares y pacientes, es clave, por eso la invitación es que ante la menor sospecha de algún acto de corrupción, la denunciemos por favor, porque no vamos a permitir que acá se enlode el templo que ha sido Boyacá en su proceso de inmunización, no vamos a permitir quemados inescrupulosas, afecten neutro plan de vacunación en la región”, indicó la primera autoridad de salud del departamento.

Agregó que “estoy seguro que con el amor que le tenemos al departamento, y la humanidad que tenemos, no vamos a permitir que casos como este que han escandalizado a otras partes del país, se presenten en Boyacá”.

Finalmente, se acordó con la Procuraduría Regional de Boyacá adelantar un formato de reporte que se actualiza diariamente para contar con la información en tiempo real de las vacunas, el proceso de entrega a las entidades territoriales municipales, entre otros criterios.

Más de 36. 200 dosis ya fueron distribuidas y el avance en adelante se va a verificar con un sistema de semaforización que marcará en rojo cuando no se tenga una inmunización amplia.