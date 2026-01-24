Inauguran nueva Estación de Policía en Montería: la obra funcionará en el occidente de la ciudad

Inauguran nueva Estación de Policía en Montería: la obra funcionará en la margen izquierda de la ciudad. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, inauguró este 23 de enero la Estación de Policía de Occidente. Una millonaria obra que daría percepción de seguridad en cerca de 60 barrios de la capital cordobesa.

“Esta estación de Policía no es solo una obra física, es presencia del Estado, donde más se necesita; es confianza para la comunidad; es orden, convivencia y tranquilidad; y es una señal clara de que la seguridad no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho que debe llegar a todos los territorios de la ciudad, sin distinción alguna”, dijo el mandatario municipal.

Durante el acto de inauguración estuvieron el viceministro del Interior, Jaime Berdugo Pérez; el jefe Nacional del Servicio de la Policía, Wharlinton Gualdrón y los comandantes de la Policía Córdoba y la Policía Metropolitana de Montería.

El proyecto que hoy se materializa inició con un convenio realizado con el Ministerio del Interior en el año 2022 y tuvo millonarias adiciones presupuestales.

“Las adiciones presupuestales necesarias para llevar la inversión total a más de 14.800 millones de pesos, que eran los recursos reales requeridos para que hoy esta obra sea una realidad al servicio de la ciudad”, puntualizó el alcalde Kerguelén.

“El 3 de mayo de 2024 se puso la primera piedra y, este viernes (23 de enero), se entregó oficialmente, con el acto protocolario. De esta manera, se cumplió la palabra empeñada y, además, se generaron 573 empleos, entre directos e indirectos”, destacó la administración municipal.

La obra beneficiará, principalmente, a las comunas 1 y 2, donde habría un censo que supera los 150.000 habitantes.

Tras lo expuesto, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Vallejo, Carlos del Toro, resaltó que “uno de los sectores que ha crecido es el occidente de la ciudad y, con esto, los hurtos se han aumentado, pero con esta obra se van a mitigar esos robos y la percepción de seguridad va aumentar en la margen izquierda”.

