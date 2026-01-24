Esposa de herido en ataque sicarial cerca al estadio General Santander, denuncian negligencia médica

Cúcuta

Andrea Rodríguez, esposa de Miguel Mendoza, uno de los hombres heridos en inmediaciones al estadio General Santander, durante un ataque sicarial ocurrido el domingo 18 de enero, está denunciando negligencia médica que se estaría presentando en el hospital universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

“Allá le dicen a él que se demora tres meses, que es mejor que se vaya, no me parece que en un hospital le digan a eso porque él tiene familia, él no es una persona de la calle, él no es un consumidor, él es barrista, no quiere decir que él esté en pasos malos, él tiene un niño que lo espera a cada rato, que lo pregunta", dijo la mujer a Caracol Radio.

Agregó que, según le ha comentado su esposo, el personal médico en este hospital “le dicen que se vaya, que pida la (salida) voluntaria, pero él no se quiere ir porque quiere su salud”.

La preocupación de esta familia está porque el hombre tiene un trabajo informal, “gana el día a día” y al tener estos problemas de salud, sus ingresos se verán afectados. “Nosotros trabajamos vendiendo pulseras, en lo que salga”.

Según lo informó la mujer, su esposo recibió un impacto de bala en la rotula y necesita con urgencia la cirugía en su rodilla.