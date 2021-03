Tunja en riesgo de perder vacunas: hijos de ancianos no los dejan inmunizar

Esto es indignante para las autoridades de salud en Tunja y en Boyacá, pues una buena cantidad de ciudadanos están renuentes a vacunar a sus adultos mayores, contra el Covid-19.

La situación también es peligrosa, porque se pueden desperdiciar los biológicos contra la pandemia, pero además, pone en alto riesgo la meta del plan nacional de vacunación contra el Coronavirus, de alcanzar un 70% de vacunados, para lograr la inmunidad de rebaño.

Alexander Mesa, gerente de la Ese Hospital Local de Tunja, el punto de vacunación que tiene a su cargo la inmunización de más de la mitad de los habitantes de la ciudad.

“Nos estamos encontrando con una dificultad que no queríamos en esta región del país, y es la de la problemática con el asentamiento de las citas para la vacunación de nuestros adultos mayores de 80 años. Muchos no son muy disciplinados con esto, y es muy triste esta actitud de muchas familias, en medio de una pandemia, de un virus que se nos ha llevado a tantos abuelos, a tantos padres, hijos, amigos”, sostuvo el gerente del Hospital.

Agregó que la problematica radica en que al menos un 20% de las personas que son contactadas para tener su fecha de inmunización, se niegan a ser vacunadas, o se niegan a apartar la cita para que los más longevos de sus casas, reciban la vacuna para enfrentar al coronavirus.

“Cerca de la mitad de los tunjanos y en la misma proporción de mayores de 80 años de edad de Tunja, es responsabilidad de nuestro hospital, para el proceso de inmunización, y de ese grupo, en un 20% o 30% de pacientes rechazan la vacunación. De 100 llamadas que se hacen para agendas la cita, que muchos esperan, 20 o 30 personas dicen que no quieren la inmunización, nos cuelgan el teléfono, dicen que no van a someter a sus adultos mayores a la vacuna porque no les interesa, o no nos contestan el teléfono. El problema es que si se sigue en ese ritmo, se corre el riesgo de que se afecte la meta del 70% de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño. Ademas, estamos hablando de biológicos de corto plazo de vencimiento. Estamos haciendo todo lo posible para que este biológico no se desperdície, pues sería dramático y triste, que tengamos que desperdiciarlo, porque la gente se niega a inmunizarse, por miedo o por desinformacion, habiendo tantas personas en espera de ser vacunados”.

Pese a esta dificultad, en la que le ruegan a los ciudadanos aprovechar y cumplir con la cita de vacunación como un gesto humanitario y de responsabilidad con la salud de todos, Tunja aspira a comenzar la segunda fase de vacunación contra el Covid-19 la próxima semana.

A la fecha, en avance del plan de vacunación para Boyacá es de al menos un 25 %. Más de 36 mil dosis ya fueron distribuidas a varios de los municipios del departamento, y de ahora en adelante, ese avance del proceso de inmunización, se va a verificar con un sistema de semaforización que marcará en rojo cuando no se tenga una amplia vacunación.

Se recuerda que la vacuna es totalmente gratuita, y además, la ciencia ha comprobado que la inmunización no tiene efectos colaterales, y en cambio, protege a toda la población, y es el paso para superar la pandemia.

Por su parte se le solicita a toda la ciudadanía, que estén atentos a su priorización en el portal Mi Vacuna del ministerio de Salud, y que actualicen sus datos en sus EPS, para que les sea agendada su cita de vacunación.