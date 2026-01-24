Nos dieron 15 minutos: la amenaza de Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras el ataque en Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela. Foto de referencia. (Photo by Marcelo Garcia / Miraflores press office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MIRAFLORES PALACE PRESS OFFICE / MARCELO GARCIA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / MARCELO GARCIA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló el pasado viernes que Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro, “les dio 15 minutos para responder” a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y a ella misma. De lo contrario, “nos iban a matar”.

Así lo afirmó Rodríguez ante una reunión de partidarios del régimen chavista, según un video conocido por el diario The Guardian. La declaración se produjo a través de una llamada con el ministro de Comunicaciones, Miguel Pérez Pirela, quien colocó el altavoz frente a un micrófono para que los asistentes pudieran escuchar a la presidenta encargada.

EE. UU. dijo a Rodríguez que Nicolás Maduro y Cilia Flores “fueron asesinados, no secuestrados”

Durante la reunión, la presidenta encargada —quien ha recibido varios elogios del mandatario estadounidense, Donald Trump— reveló que Estados Unidos le dijo a los líderes chavistas que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido “asesinados y no secuestrados”.

Ante este escenario, “nosotros dijimos ‘estamos listos a correr la misma suerte’”, reconoció la actual líder chavista.

“Esa afirmación la mantenemos a día de hoy. Las amenazas y los chantajes son permanentes. Tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica”, indicó en la llamada.

El chavismo ya se había planteado un posible ataque antes de la captura de Maduro

La vicepresidenta del país cuando Maduro seguía en el poder admitió que el chavismo se había “planteado” un posible escenario de ataques por parte de Estados Unidos, pero nunca se “imaginaron” que el presidente Donald Trump “cruzaría esa línea” de bombardear Caracas, la capital. “Eso no está en nuestra historia”.

“Aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca esperábamos que fuese de esta naturaleza y criminal en una confrontación tan desigual”, aseguró, añadiendo que “estamos enfrentando una potencia nuclear”, pero que “no la enfrentamos con miedo”.

La paz, una de las prioridades del chavismo

Por último, la presidenta encargada explicó que tiene tres objetivos: preservar la paz del país; rescatar a “nuestros rehenes”, en clara referencia a Nicolás Maduro y Cilia Flores; y “preservar el poder político”. “Nos van a estar chantajeando permanentemente; ellos se declaran en combate permanente allá y nosotros en combate permanente acá”, aseveró.