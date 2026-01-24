A la cárcel hombre que amenazó de muerte a su expareja en el colegio de su hijo en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que por solicitud de la Fiscalía General de la Nacional un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre que, al parecer, agredió física y verbalmente a su excompañera sentimental, en el barrio Los Mártires de Ibagué.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la seccional le corrió traslado de escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar. El cargo no fue aceptado por el procesado.

De acuerdo con la investigación realizada por parte de la Fiscalía, se evidenció que la mujer vivió un ciclo de violencia de género durante el tiempo que convivió con el presunto agresor, por cerca de 11 años.

Entre las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía está que el pasado 20 de enero se presentó en el colegio de su hijo de 6 años, y, presuntamente, amenazó de muerte a la mujer cuando recogía al menor.