Familia denuncia demora de EPS Sanitas en autorizar cirugía para adulta mayor hospitalizada en Tunja

Tunja

Una familia en Tunja denunció la demora de la EPS Sanitas en autorizar una cirugía para la señora María Delfina Gil Orjuela, de 64 años, quien completa ocho días hospitalizada tras sufrir una caída que le ocasionó una fractura en la muñeca.

Según explicó su hija, Nidia Carvajalino, la paciente permanece internada a la espera de una autorización administrativa que permitiría realizar el procedimiento quirúrgico. De acuerdo con la familia, solo falta la aprobación de los implementos médicos necesarios clavos y platinas para que la intervención pueda llevarse a cabo.

“La cirugía no se ha podido hacer porque estamos esperando que Sanitas autorice los implementos. Nos dicen que ya hay un radicado, pero no nos dan una respuesta clara. Cada día que pasa es más difícil para mi mamá y para nosotros”, señaló Carvajalino.

La mujer relató que su madre ingresó al hospital el pasado sábado, cuando se le practicaron exámenes y radiografías. El lunes les informaron que estaba todo listo para la cirugía; sin embargo, al día siguiente les indicaron que no se había autorizado el material quirúrgico. Desde entonces, la familia ha acudido a las oficinas de la EPS y a la Secretaría de Salud, donde les indicaron que la respuesta podría tardar hasta 48 horas.

La situación ha generado afectaciones emocionales y económicas para los familiares, quienes han tenido que desplazarse constantemente desde otros municipios y solicitar permisos laborales. “Ya son varios días que me han descontado del trabajo. Pedimos que nos entiendan y nos colaboren”, agregó.

Aunque la paciente se encuentra estable, la familia asegura que su estado emocional se ha visto afectado por la prolongada espera y por haber tenido que pasar el 24 de diciembre hospitalizada. “Ella ya está desesperada, se le sube la tensión por la angustia y dice que si no le hacen la cirugía pronto, se va a salir del hospital”, afirmó.

El llamado de los familiares es directo a la EPS Sanitas para que autorice de manera inmediata el procedimiento, teniendo en cuenta que, según el personal médico, si la aprobación se da oportunamente, la cirugía podría realizarse en las próximas horas.