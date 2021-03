Modifican protocolos de bioseguridad en Pereira

Esto quiere decir que a partir de ahora y, de acuerdo a la resolución 223 del 25 de febrero de 2021, en la capital risaraldense están eliminadas tres medidas: toma de temperatura, desinfección de calzado y control de datos personales.

Sin embargo, la secretaria de salud pública de Pereira, Ana Yolima Sánchez, explicó que hay otras medidas que, debido a su efectividad comprobada científicamente, deberán seguir siendo aplicadas, como son el uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y desinfección de elementos y espacios de uso frecuente.

“Nos acogemos a las nuevas medidas definidas por el Ministro de Salud, tras identificar la efectividad en la mitigación del riesgo de contagio por COVID-19 mediante tres medidas puntuales y sobre las que se ha venido trabajando durante el tiempo de la emergencia, que son el uso obligatorio y adecuado del tapabocas fuera del hogar. Desde la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social se recomienda la utilización en el hogar cuando se cuente con sospecha o algún caso positivo de los integrantes del núcleo familiar”, explicó Sánchez.

Por último, las autoridades sanitarias continúan haciendo llamados para no bajar la guardia y aplicar medidas de cuidado personal adicionales como evitar aglomeraciones y no salir de casa si no es necesario.