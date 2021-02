En Manizales hay casi 39.000 personas buscando trabajo

Mateo Rivera, experto en estudios económicos y competitividad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, dijo en Caracol Radio que entre noviembre de 2020 y enero de 2021 la tasa de desempleo fue del 18,08 por ciento, por lo que se puede estimar en 38.701 la cantidad de personas desocupadas. Destacó que en ese mismo periodo 175.389 ciudadanos se mantuvieron empleados.

Aseguró que se puede detectar un notable deterioro del mercado laboral, especialmente al inicio del año, ya que en comparación con enero de 2020 el desempleo aumentó en un 4,1 por ciento; por lo que 42.000 personas empezaron el 2021 sin trabajo.

Los sectores más afectados por el desempleo, según el análisis realizado por el experto; fueron los dedicados a brindar servicios de alojamiento y comidas con 3.600 trabajadores menos, el comercio con 2.200 empleos perdidos y la construcción, junto a las actividades artísticas, con diminuciones cercanas a los 2.000 puestos en cada uno.

Le puede interesar:

Manizales es la ciudad capital más segura del país según el DANE

Detenido en Combita – Boyacá, pagará por crimen ocurrido en Viterbo

SENA Caldas formará futuros trabajadores del Proyecto Miel II

Recuperada motocicleta hurtada en la Galería de Pácora

En referencia a las empresas que se recuperan gradualmente para brindar más opciones de vinculación laboral, dijo que se pueden resaltar las de transporte, almacenamiento, información y comunicaciones; que tienen en promedio 1.000 personas ocupadas más en comparación al año pasado.

Acerca de la recuperación del empleo dijo que no es suficiente para cubrir la enorme cantidad de puestos de trabajo que se destruyeron, ya que en Manizales para no tener señales de alarma se debe contar con entre 180.000 y 185.000 personas laborando; y no 175.000 como ocurre actualmente.

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180 AM