La democracia hay que defenderla porque no se puede defender sola: Fernando Carrillo

Medellín

El vicepresidente del Grupo Prisa, exministro y exprocurador de Colombia, Fernando Carrillo presentó en Medellín su más reciente libro ‘Defender la democracia sin miedo desde la democracia’. El evento se realizó en la universidad EAFIT al sur de la capital antioqueña y lo acompañaron en un diálogo ameno el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el empresario antioqueño Gonzalo Restrepo, el columnista Thierry Ways, y la moderadora fue María Bibiana Botero, presidenta ejecutiva de Proantioquia.

El diálogo se enfocó en la democracia con la empresa privada, los medios de comunicación y la política. El autor del libro, el señor Carrillo, enfatizó durante la charla en que se debe defender la democracia porque ella por sí sola no lo puede hacer. Además, recalcó la importancia de esta en un país como el nuestro y más cuando se avecinan las campañas para elegir al próximo presidente. Pero ¿cómo defender la democracia?

“Fortaleciendo el sector privado, yo creo que el gran mensaje que ha salido de esta conversación aquí en EAFIT es que el sector privado es fundamental, que no hay una democracia fuerte sino hay un sector privado fuerte, un sector con compromiso social, un sector que crea empleo, que la democracia es una condición necesaria, no suficiente para el crecimiento y el desarrollo y que más que nunca hay que ver cómo trabajamos en alianzas público-privadas para fortalecer los principios y valores de la democracia”.

El autor del libro también explicó cómo podría la empresa privada participar con la democracia. Y los invitó incluso a patrocinar campañas políticas.

“Y que el sector privado, por ejemplo, lo sugerí acá, de financiamiento de campañas, también asuma una responsabilidad para atacar ese que es el pozo escéptico de la política. Yo creo que, en una ciudad como Medellín, el papel del sector privado es fundamental para defender esos valores y esos principios, como se está haciendo. Hay una amenaza autoritaria y el sector privado está llamado a ocupar esos roles públicos que son tan importantes”.

Mientras que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez ante la pregunta de cómo defender la democracia recalcó que las instituciones públicas deben estar firmes para cumplir ese objetivo.

“Lo que han hecho las altas cortes durante estos últimos años, hay que aplaudirlo y hay que apoyarlos. Y la democracia es importante para que podamos llegar también a acuerdos, para que se mantengan las elecciones. Pero no solo basta con tener democracia, hay que ir más allá. Hay que llegar a los sectores que no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Pero si a mí me preguntan, sí le puedo decir que hoy está en peligro la democracia”.

La charla se realizó en el auditorio Fabricato de la Universidad EAFIT al que asistieron estudiantes e invitados externos.