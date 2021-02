Trabajadores de Risaralda rechazan propuesta de nueva reforma tributaria

En las últimas horas, el anuncio de una nueva reforma tributaria en el país ha generado polémica entre los ciudadanos. Uno de los primeros en manifestar su rechazo a la propuesta fue la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más grandes del país, y uno de los cuestionamientos que hacen es que se presente esta reforma tributaria en tiempos en que los colombianos continúan intentando superar el impacto económico de la pandemia.

Lina Montilla, presidenta de la CUT en Risaralda, aseguró que esta reforma es un fuerte golpe a la clase trabajadora del país, dado que, según ella, los impuestos se deben elevar pero a los empresarios, no a los trabajadores.

"Es un fuerte golpe a la clase trabajadora que no tiene las condiciones económicas para seguir asumiendo un costo de un impuesto que no va a ser para los trabajadores. La recuperación económica no se hace de esta forma", señaló Montilla.

Asimismo, manifestó que el llamado de la Central Unitaria de Trabajadores es a que se formalice el empleo y que las grandes empresas no se beneficien con flexibilizaciones de impuestos sino que sean quienes aporten mayoritariamente.

También señalaron desde la CUT que frente al anuncio del presidente Iván Duque de ampliar la base gravable del IVA en esta reforma, implicando que más productos de la canasta familiar saldrían del grupo de exentos del impuesto, se evalúa responder con un paro nacional.