Dian no descarta hackeo y robo de datos: sigue investigando y deshabilitó agendamiento de citas

La Dian respondió este jueves al presunto hackeo y robo de información, que fue alertado por un medio especializado en tecnología y hackeos. La entidad señaló que sigue investigando para esclarecer lo ocurrido tras la alerta que recibieron el martes en la noche, y por lo cual activaron un protocolo de gestión de incidentes, que incluye deshabilitar el agendamiento de citas virtuales. Sin embargo, no descartó que se presentarán esos hechos.

“Los equipos de Seguridad de la Información y de Innovación y Tecnología han trabajado de manera ininterrumpida para esclarecer los hechos, mitigar riesgos y proteger la información de los ciudadanos”, señaló la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en un comunicado.

A ello agregó que “durante las últimas 48 horas se han desplegado todas las capacidades técnicas y operativas necesarias para esclarecer los hechos y proteger la información institucional y de los ciudadanos”.

Mientras avanzan las indagaciones y de manera preventiva, la entidad deshabilitó el sistema de agendamiento de citas y puso en marcha un protocolo de atención, “garantizando que el acceso de los contribuyentes a los trámites y servicios no se vea afectado”. Es decir, la atención será sin agendamiento de citas.

De hecho, la entidad resaltó que entre el martes 3 de marzo y el miércoles 4 de marzo, 11.592 ciudadanos fueron atendidos en los 56 puntos de contacto en todo el país”.

Le puede interesar: ¿Reformas del Gobierno están afectando el turismo en Colombia? Cotelco reveló impacto en el sector

Medidas preventivas de seguridad:

La entidad recomendó a los ciudadanos adoptar medidas preventivas básicas de seguridad: