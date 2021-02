Estudiantes cartageneros son becados para estudios de educación superior /

Esenttia, filial del Grupo Ecopetrol, apoyará a un nuevo grupo de estudiantes financiando sus estudios de educación superior, a través del programa Becas Boomerang, iniciativa de Traso Colectivo de Transformación Social.

Esenttia y Colectivo Traso llegaron a las casas de cada uno de los nuevos becados, conservando todos los protocolos de bioseguridad, para comunicarles la noticia.

Los jóvenes ganadores de las becas cumplieron con los siguientes criterios:

- Ser estudiante de Instituciones Educativas Oficiales de Cartagena.

- Tener entre 16 y 21 años.

- Tener un excelente desempeño académico.

- Condiciones Socioeconómicas de vulnerabilidad.

- No haber sido beneficiario de otras becas.

Estos estudiantes que hacen parte de las comunidades de San José de los Campanos, los Cerezos, Nuevo Porvenir y Fredonia, conservan su beca adquiriendo el compromiso de mantener un promedio de 4.0/5, asistiendo a los talleres de coaching, fortaleciendo sus competencias lectoras y matemáticas; además, las familias deberán asistir a los talleres de padres y cumplir con las actividades adicionales que como colectivo y empresa se definan para el fortalecimiento de competencias a través de los encuentros designados.

“En Esenttia, nos apasiona transformar vidas y creemos profundamente en el poder de la educación. Con estas nuevas Becas Boomerang, no solo estamos brindando oportunidades de estudio a jóvenes de instituciones públicas, también estamos aportando a la calidad de vida de sus familias y la sociedad. Son jóvenes comprometidos y disciplinados que aportarán al presente y el futuro del país”. Así lo manifestó Jessica Mac Master, VP de Excelencia Corporativa de Esenttia.

En algunos años, el país contará con nuevos profesionales en negocios internacionales, Mercadeo, Ingeniería y otras disciplinas elegidas por los jóvenes para cursar su carrera.

“Me siento muy entusiasmada, no me lo creo; prometo aprovechar esta beca al máximo, siempre he estado ahí con mis estudios con disciplina, porque en el futuro me veo siendo alguien importante, trabajando, ayudando a mi familia. Muchas gracias por esta oportunidad, eran muchas personas y me escogieron a mí, me siento muy orgullosa de mí”, dijo Adriana Simancas, tras recibir la notificación de su beca.

Los beneficiarios de la beca también contarán con un curso de inglés en el Centro Colombo Americano y apoyo para su permanencia como insumos tecnológicos (tablets e internet) seguro estudiantil, útiles escolares y subsidio de transporte.

Hasta el momento son 71 jóvenes cartageneros becados en toda su carrera, en el marco de la iniciativa Boomerang de la Fundación Traso, 44 de estas son financiadas por Inversión Social de Esenttia y las otras 27 por sus colaboradores.