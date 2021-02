Denuncian presuntas estafas de una agencia de viaje en Pereira

Se trata de Lissy Pareja, quien afirma haber sido estafada junto con su compañero Leonardo Arias y varias personas más por la empresa de viajes Travel Agency Services SAS, que presuntamente les habría vendido tiquetes con destino a Europa y, además, habría accedido en apoyar a la agencia de turismo que el señor Leonardo está montando para temas de plataformas y dirección cibernética.

"Yo doy con ella porque necesito unos pasajes aéreos a nivel internacional para unas familiares, y por supuesto, ella me vende el paquete súper bien. Sin embargo, cuando se van concretando las cosas te das cuenta que las cosas no van bien, que nada que aparecen los tiquetes, y después de que realizas el deposito empiezan las excusas de que cancelaron las reservas , que toca viajar en otras fechas o cambiar el vuelo; y así te va llevando hasta que tu pides el reembolso del dinero, cosa que no sucede nunca" manifestó Lissy Pareja.

Además, Pareja afirmó que esta mujer ha sido denunciada en repetidas ocasiones ante la Fiscalía y la Cámara de Comercio de Pereira, sin ninguna respuesta por parte de las autoridades como el cierre respectivo de su empresa.

Por otra parte, aseguró que estas supuestas estafas superan más de 40 millones de pesos, de los cuales ella perdió casi cuatro millones y su amigo otros 14 millones de pesos.

Caracol Radio Pereira intentó comunicarse con los representantes de esta agencia, tras la denuncia de estas supuestas estafas, sin embargo no fue posible contactarlos.