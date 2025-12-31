Neiva despide el año corriendo en calzoncillos

Neiva despidió el 2025 con la tradicional carrera en calzoncillos, realizada este 31 de diciembre en el barrio José Eustasio Rivera, comuna 3 de la ciudad, una actividad que año tras año reúne a la comunidad en torno a la diversión y la integración.

La jornada comenzó desde la madrugada con una alborada a las 5:00 de la mañana y continuó con la competencia, que se desarrolló entre las 9:00 y 10:00 a. m. sobre la calle 25 con carrera octava. Más de 70 personas, entre hombres y mujeres, participaron en la carrera ante el acompañamiento de vecinos y visitantes.

El evento se vivió en un ambiente de alegría, música y camaradería. Entre los corredores se destacó la participación de un joven de origen alemán, residente en Neiva, quien se sumó a la actividad como muestra de intercambio cultural y apropiación de las tradiciones locales.

De acuerdo con Jaime Aldana, organizador del evento, la competencia contó con categorías libre y senior. En la categoría libre, el primer puesto recibió 700 mil pesos en efectivo y un bono de 500 mil pesos redimible en un comercio local. También se entregaron premios para las participantes femeninas.

La carrera en calzoncillos se realiza cada 31 de diciembre como un símbolo de despedida del año. “Es una fecha para estar alegres, en familia y unir personas”, señaló Aldana, quien además confirmó la participación de corredores provenientes de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, así como de municipios del Huila, entre ellos Aipe, Pitalito, Oporapa y Campoalegre, e incluso visitantes del exterior.

Con bailes y encuentros comunitarios, la celebración reafirmó esta carrera como una tradición de más de 20 años en Neiva, que sigue vigente como un espacio popular de unión social para cerrar el año de manera festiva.