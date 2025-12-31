Desmantelan alambique ilegal con cadena de distribución en la comuna trece de Medellín

Medellin

Tras seis meses de investigación, las autoridades de Medellín allanaron dos inmuebles en la comuna Trece, donde desmantelaron un alambique en el que producían licor adulterado que ponía en riesgo la salud de la comunidad. En el lugar fue capturada una mujer de 49 años por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico, imitación y simulación de sustancias, productos médicos y material profiláctico, y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Según el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño, en apoyo con Rentas Departamentales llegaron los uniformados a dos inmuebles del barrio Antonio Nariño. En el primero, ubicado en un tercer piso, el alambique en el que ubicaron 339 botellas con licor de diferentes referencias; 25 litros almacenados en canecas plásticas en condiciones insalubres; 250 botellas vacías; 5.160 tapas; 3.488 tapones de aguardiente y ron. Pero la comercialización se hacía en un negocio en la misma cuadra.

“En la tienda lo comercializaban de la siguiente manera: cada vez que un cliente incauto pedía en la tienda una botella de licor, desde el local llamaban al alambique y desde allí lanzaban el producto en una canasta amarrada con una cuerda. Esta investigación permitió determinar que con el licor adulterado abastecían diferentes establecimientos comerciales en la zona rosa de San Javier, el corregimiento de San Cristóbal y en el centro de la ciudad de Medellín”, relató el general Castaño.

Según el oficial, con este negocio ilegal los propietarios obtenían rentas ilegales de 62 millones de pesos mensuales; esta afectación se suma al material incautado en el alambique que superaría los 30 millones de pesos.