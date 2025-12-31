Oración de Año Nuevo 2026 y frases bonitas GRATIS para enviar por mensaje a familiares y amigos

A pocas horas de que finalice el 2025, las personas no solo en Colombia si no alrededor del mundo se han de preparar para recibir un nuevo año, razón por la que se reúnen en familia y con amigos. Cabe resaltar que, este último día del año, se destaca por tener un ambiente de fiesta.

Durante la espera de un nuevo año se vive shows de juegos artificiales, e incluso las personas sueles realizar agüeros, como cargar lentejas en los bolsillos o meterse bajo la mesa para tener prosperidad, suerte y dinero.

No obstante, los fieles creyentes utilizan este día para reflexionar y orar, esto con el objetivo de agradecerle a Dios. Por esta razón le indicamos la oración de agradecimiento para recibir el 2026.

Oración de agradecimiento para recibir el 2026

Señor, Dios.

Dueño del tiempo y de la eternidad.

Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.

Al terminar este año quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti.

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol.

Por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.

Te ofrezco cuanto hice en este año que termina.

El trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir.

Te presento a las personas que a lo largo de estos mese amé

Las amistades nuevas y los antiguos amores,

Los más cercanos a mí y los que están más lejos, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar.

Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón.

Perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.

Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho.

Perdón por vivir sin entusiasmo.

También por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte.

Por todos mis olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.

Pronto iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida ante el nuevo calendario.

Te presento estos días que solo tú sabes si llegaré a vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos, la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia.

La claridad y la sabiduría.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad.

Llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.

Cierra Tú mis oídos a toda falsedad

y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.

Abre, en cambio, mi ser a todo lo que es bueno,

que mi espíritu se llene solo de bendiciones, y las derrame a mi paso.

Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo

o se acercan a mí encuentren en mi vida un poquito de TI.

Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad.

Amén.

NOTA: al terminar la oración, pueden rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria y finalizar deseándole la paz a quienes lo acompañaron.

Frases de feliz año

“¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 llegue cargado de salud, amor y mucha prosperidad para ti y toda tu familia.”

Que el 2026 llegue cargado de salud, amor y mucha prosperidad para ti y toda tu familia.” “Que este nuevo año sea el escenario donde todos tus sueños se hagan realidad. ¡Felicidades!”

“Brindo por un 2026 lleno de momentos inolvidables y sonrisas compartidas. ¡Feliz año!”

“365 nuevas oportunidades te esperan. ¡Haz que cada día de este 2026 cuente!”

“Que el 2026 sea el año en el que te atrevas a ir tras lo que te hace feliz. ¡Éxitos totales!”

“Año nuevo, metas nuevas y la misma pasión de siempre. ¡Que este 2026 sea tu mejor año!”

“¡Feliz 2026! Que nunca te falte una razón para sonreír ni un sueño por cumplir.”

Que nunca te falte una razón para sonreír ni un sueño por cumplir.” “Abre tu corazón a las nuevas aventuras que trae este año. ¡Feliz Año Nuevo!”

“Deseo que la paz y la alegría reinen en tu hogar durante todo el 2026.”

“Año nuevo, vida nueva... y los mismos amigos de siempre. ¡Gracias por estar ahí un año más! ¡Feliz 2026!”

