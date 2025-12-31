Barranquilla

Hallan sin vida a Manuel José Páez, exmanager de Diomedes Díaz, en playas de Santa Marta

Las autoridades investigan si se trató de un accidente mientras realizaba senderismo.

Manuel José Páez. Foto: Instagram.

Manuel José Páez. Foto: Instagram.

Manuel José Páex, exmánager de Diomedes Díaz, fue hallado sin vida en la playa Inca Inca, en una de las zonas turísticas de Santa Marta.

Sus pertenencias fueron halladas junto a su cuerpo, por lo que se descarta en un intento de hurto.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Mientras tanto, las autoridades investigan si se trató de un accidente mientras realizaba senderismo, debido a las condiciones del terreno.

Asimismo, las autoridades dieron a conocer que tampoco hubo signos de forcejeo, ni indicios de violencia con terceros.

Familia pide investigación

Tras conocerse la muerte de Manuel José Páez, sus familiares pidieron a las autoridades esclarecer las causas de su muerte.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad