Respetamos la medida pero no la compartimos: comerciantes por restricciones

Ante el anuncio de medidas restrictivas durante todo el fin de semana del 13 al 15 de febrero en Barranquilla, uno de los primeros sectores en manifestar su preocupación, es el del comercio, al que no le cayó muy bien esta determinación en medio del proceso de reactivación económica.

Rafael Madero, Presidente de la Junta de Fenalco en el Atlántico, cuestionó el toque de queda y Ley seca que regirán desde el sábado 13 de febrero a las 6:00pm hasta el lunes 15 de febrero a las 5:00am, teniendo en cuenta que no habrá actividades de carnaval.

"Nosotros respetamos la medida de la Alcaldía, pero no podemos compartir este tipo de restricciones porque esto para el comercio no es lo más adecuado. Estamos tratando de recuperar la economía y los indicadores de enero no fueron nada buenos", afirmó Madero.

El directivo agregó que a apesar del esfuerzo de la Policía para los controles durante los fines de semana, los resultados no han sido efectivo como se quisiera, por lo que celebró que el Ejército acompañe los patrullajes en medio de las restricciones.