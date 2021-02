Comunidad de Santa Marta se arma con palos y machetes para evitar hurtos

Cansados de los constantes hurtos, los residentes del populoso barrio Bastidas de Santa Marta se arman con palos, bastones y machetes para esperar a los delincuentes que tienen azotados con asaltos a esa localidad. El objetivo de las víctimas es claro, sorprender en flagrancia a los delincuentes.

Según la denuncia realizada a través de los micrófonos de Caracol Radio, la delincuencia tiene sitiada a esa zona y pese a los llamados al cuadrante de la Policía, la situación persiste.

"Nos vamos a armar con palos y machetes, no soportamos más los robos. La inseguridad que tenemos aquí es grande, necesitamos vigilancia; ya se han robado un poco de celulares, no dormimos (...) no aguantamos más y estamos desesperados", relata una residente del sector.

Los afectados se turnan en diferentes horarios para esperar a los malhechores, un grupo de jóvenes identificados, pero que todavía no han sido capturados por las autoridades.

Aseguran que los hurtos a personas incrementan con los días y entre los elementos más robados están los teléfonos celulares. Lo más llamativo es que la problemática se registra cerca del Centro de Atención Inmediata de la Policía y, al parecer, los agentes no se percatan de los asaltos.

La comunidad del barrio Bastidas es consciente que tomar justicia por manos propias no es la solución al problema, pero sí una advertencia para los delincuentes, quienes sin importar la hora y el día, hacen de las suyas en el sector.

Las víctimas esperas que las autoridades tomen cartas en el asunto y capturen a los responsables.