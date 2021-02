"Le pedí que se acomodara el tapabocas y no obstruyera la vía, no obedeció"

Durante el programa Hora20, Diana Calderón le preguntó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López sobre el episodio que ocurrió el fin de semana en el centro de la capital donde un vendedor ambulante arrojó al suelo su carro de perros calientes ante el asecho de la Policía, asegurando que no lo dejaban trabajar.

“Lamento el caso de Alexander, es un joven guerrero de la calle. Yo pasé por el puesto y le pedí que moviera el puesto al andén y le dije que tenía mal puesto el tapabocas, lo que hacía muy peligrosa su labor porque estaba vendiendo comida”, comentó la funcionaria.

Le puede interesar:

“Él reaccionó muy caliente y me dijo “usted que está haciendo por los vendedores ambulantes, no nos joda, solo estamos trabajando” y yo le dije que se calmara, que no le estaba pidiendo algo fuera de lo normal. Volví a las dos horas al lugar y seguían obstruyendo la vía y con el tapabocas mal puesto”, agregó Claudia López.

Ante el desacato del joven a lo dicho por la alcaldesa, la Policía procedió a ponerle un comparendo por infringir la ley y fue en ese momento que el joven reaccionó botando su instrumento de trabajo al piso; el hecho fue registrado en video y se volvió viral.

“La mejor contribución que podemos hacer por los vendedores ambulantes es dejarlos trabajar, pero les pedimos que usen bien el tapabocas, mantengan el distanciamiento y no obstruyan la vía”, concluyó la alcaldesa de Bogotá.