Alcaldía de Cartagena se comprometió a contratar a salvavidas está semana

El alcalde, William Dau Chamat, se reunió con el personal que brinda el servicio de salvavidas en las playas de la ciudad, quienes adelantaron una manifestación pacífica en la Bahía de Cartagena.

El mandatario local estuvo acompañado en este encuentro con el secretario del interior, David Múnera Cavadía; el director de Distriseguridad, Luis Enrique Roa; el capitán de Navío, Darío Eduardo Sanabria Gaita, Capitán de Puerto de Cartagena; y el general Luis Carlos Hernández Aldana, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.

El encuentro que se desarrolló en las instalaciones de Corpoturismo, permitió a la máxima autoridad del Distrito escuchar las preocupaciones que tienen los salvavidas por la demora en el contrato de trabajo para la vigencia 2021, al igual que expusieron otras situaciones derivadas de pasadas administraciones y que están relacionadas con pagos y vacaciones pendientes.

Dau Chamat explicó a los salvavidas que, debido a la no aprobación de las vigencias futuras que solicitó al Concejo Distrital no fue posible prolongar por dos meses más el contrato de la vigencia 2020, para que en el arranque del presente año no se presentarán inconvenientes con el pago de los salarios.

Pese a ello, el Alcalde afirmó que su Administración ha venido realizando todos los trámites para agilizar los procesos contractuales pendientes, por lo que informó que para el caso de los salvavidas ya se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que permitirá iniciar las contrataciones de los 64 que actualmente laboran en las playas de la ciudad.

"Llegamos a un compromiso con los salvavidas que cuidan las playas de nuestra ciudad, para la suscripción de los nuevos contratos de la vigencia 2021", dijo.

"Ellos venían laborando hasta el 31 de diciembre del 2020 con un convenio, y nosotros solicitamos al Concejo que nos aprobaran unas vigencias futuras para una cantidad de motivos, incluyendo los salvavidas. De haberse autorizado esas vigencias, hubiésemos podido postergar el contrato por uno o dos meses mientras que adelantaba el nuevo, pero como no lo autorizaron, tenemos los mismos inconvenientes del año pasado", acotó.

La máxima autoridad del Distrito anunció que con la expedición del CDP y la celebración de un nuevo convenio entre la Secretaría del Interior y Distriseguridad para la contratación de los salvavidas, se espera que esta semana quede finiquitado el proceso para que este personal que custodia los balnearios de la ciudad, labore sin ningún inconveniente durante todo el presente año.

"Esperamos que, de aquí, máximo 3 días, tener a la totalidad de los salvavidas con contrato debidamente firmado", resaltó.

Para tranquilidad y compromiso con los salvavidas, el secretario Múnera y el director Roa firmaron el convenio para la contratación de este personal, que gracias a su dedicación y entrega fue posible garantizar la seguridad en las playas, y que durante la temporada vacacional de fin de año no se registraran emergencias en estos sitios de interés para propios y visitantes.

"Este es un mensaje positivo para la ciudad y el turismo, que seguiremos contando con todo el compromiso del gobierno, con la firma de este convenio, con la continuidad en el servicio que brindan nuestros salvavidas. Damos tranquilidad a los cartageneros y visitantes, que pueden disfrutar de nuestras playas", destacó.

Víctor Torres, en representación del Cuerpo de Salvavidas de Cartagena, agradeció al alcalde, William Dau, su disposición de reunirse con ellos y escucharlos. Manifestó, además, que están optimistas con el compromiso del Gobierno Distrital y, que tanto él como sus compañeros continuarán prestando sus servicios en las playas.

"Se firmó el convenio a través del cual se nos garantiza que tendremos contratos durante todo el año, lo que garantiza nuestra estabilidad laboral; mientras se soluciona de fondo el tema de los salvavidas que venimos desempeñando esta labor desde hace más de 20 años. Esta es la primera administración que nos ha tenido en cuenta y que nosotros nos merecemos ser personal de planta de la Alcaldía", puntualizó.

Finalizado el encuentro del Alcalde Dau con los salvavidas, con apoyo de la Dirección General Marítima (Dimar) y la Capitanía de Puerto de Cartagena, se restablecieron las operaciones en el Muelle Turístico de La Bodeguita.