Policía Bolívar realiza campañas contra COVID-19 en sitios turísticos

El Departamento de Policía Bolívar, a través de los Grupos de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, Infancia y Adolescencia y Ambiental y Ecológica, se encuentran desarrollando campañas de prevención en hoteles, terminales de transportes y sitios de interés turístico del departamento, con el fin de que las personas que se encuentren en estos sitios, cumplan con las medidas de bioseguridad y evitando en todo momento las aglomeraciones, para mitigar el contagio del Covid-19.

Por medio de charlas educativas, los uniformados continúan insistiéndole a la ciudadanía, para que no ‘bajen la guardia’ y no se descuiden especialmente en estos lugares donde constantemente llegan muchas personas de otros lugares, sin que se sepa sin son portadoras del virus, dándoles a entender que el único mecanismo para controlar la propagación de la pandemia es, acatar y adoptar responsablemente las medidas de autoprotección y bioseguridad, para que no pongan en riesgo su vida y la de otras personas.

Los sitios donde los uniformados han enfocado estas campañas de prevención, tienen que ver con los balnearios y sitios turísticos que ofrece el departamento y los establecimientos abiertos al público que hay en esos lugares, que cumplen con los protocolos para su funcionamiento, ya que muchas personas tanto propios y turistas los frecuentan masivamente, principalmente los fines de semana para descansar y se olvidan de llevar los elementos de protección.

“La Policía Nacional como garantes de la vida y honra de todas las personas, viene insistiéndole a la ciudadanía para que no se descuiden y continúen acatando responsablemente las medidas de bioseguridad, para prevenir el Covid-19; por eso, con nuestras especialidades del servicio de policía hemos focalizado ciertos lugares de donde posiblemente existan riesgos latentes de contagio y estamos llegando con actividades preventivas, para que no se les olvide de que el virus no se ha ido y no se corra el riesgo de un contagio masivo en el Departamento”, expresó el coronel Tahir Rivera Suescún, comandante del Departamento de Policía Bolívar.