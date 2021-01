“No más muertos en Anserma, necesitamos tomar conciencia”

La gerente del hospital San Vicente de Paúl de Anserma informó que debió hacer un llamado urgente al alcalde municipal, ante la probabilidad de que la institución no pueda seguir recibiendo pacientes debido a la alta ocupación no solo de personas con COVID, sino para atención de urgencias.

“Nosotros somos el único hospital local que debemos responder ante las situaciones de emergencia que se presenten en el municipio, en este momento en un promedio diario estamos remitiendo un paciente intubado a la ciudad de Manizales y es muy preocupante, en este momento tenemos cinco hospitalizados por COVID, igual en urgencias nos llegan muchos casos sintomáticos y graves”, explicó Luz Yaneth Ramírez, gerente de la institución.

Advierte que, como consecuencia de las fiestas de diciembre el número de contagios se incrementó notablemente, lo que ha hecho que lancen un S.O.S para que los ciudadanos tomen conciencia nos solo ante la pandemia, sino también en reducir la accidentalidad y hechos de riñas que llevaron a saturar el sistema médico.

“Paralelo a esto nos hemos visto en problemas con el personal de salud porque generalmente tenemos auxiliares, médicos, personal administrativo que no es ajeno a la situación, entonces tenemos personal médico y asistencial que está en este momento aislado o incapacitado por el COVID-19, entonces la capacidad instalada de nuestro hospital está colapsando, nosotros necesitamos que usted nos ayude para que no tengamos que decir, no podemos atenderlo, no tenemos personal, no tenemos médicos, nosotros necesitamos prestarle a usted como ciudadano una muy buena atención”, pidió la funcionaria.

Resaltó además que aunque ellos hacen el proceso de intubación y traslado a Manizales para una atención más especializada y urgente, solo cuentan con dos ambulancias en el hospital que viajan diariamente a Manizales, por lo que han tenido que pedir apoyo de municipios vecinos aunque eso no garantiza que siempre se cuente con la capacidad requerida.

“Es importante que sepan que nuestra capacidad está al máximo, que nuestros médicos están totalmente saturados, que ya el personal está cansado; somos humanos y la carga de estrés y la carga psicológica ha sido muy alta, ver a esos compañeros graves que se nos han complicado, que ya nos toca la puerta de nuestro corazón, es muy duro, entonces el hospital y nuestro personal cae en una desesperanza por estar atendiendo a toda la gente que remitimos y que dicen fallecen”.

Advirtió que los pacientes con COVID que son remitidos a Manizales no pueden irse acompañados, lo que le suma una carga emocional no solo a los enfermos, sino a la familia que en muchas ocasiones se despide de ellos para recibirlos luego en cenizas.

“No más, no más muertos en Anserma, necesitamos tomar conciencia y medidas para que esto no siga pasando”. Enfatizó.

