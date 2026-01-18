Duitama y Chiquinquirá refuerzan medidas en la entrega de medicamentos; Discolmets cambia de sede

Boyacá

Las administraciones municipales de Duitama y Chiquinquirá anunciaron un paquete de medidas para enfrentar las dificultades que se han venido presentando en la entrega de medicamentos a los usuarios del sistema de salud, especialmente en los servicios prestados por gestores farmacéuticos como Discolmets. Las decisiones se dieron tras extensas jornadas de trabajo con varias EPS y operadores farmacéuticos en ambos municipios.

En Duitama, la secretaria de Salud, Jeimmy Xiomara Morales, explicó que se mantienen activas las mesas de trabajo con entidades como Nueva EPS, Cajacopi, Coosalud, Famisanar, Sanitas y las farmacias Discolmets y Colsubsidio, con el fin de garantizar una atención oportuna y digna a los usuarios. “Nuestro objetivo es que los ciudadanos reciban sus medicamentos de manera completa y a tiempo. Hemos exigido compromisos concretos y estamos haciendo seguimiento permanente a su cumplimiento”, afirmó.

Entre las principales medidas acordadas en la capital del Tundama se encuentran la apertura de nuevos espacios de atención, la implementación de turnos preferenciales para poblaciones prioritarias, la disposición de personal facilitador en las farmacias, el fortalecimiento de la entrega de medicamentos a domicilio y el acompañamiento permanente a los usuarios durante el proceso de reclamación de sus fórmulas. En el caso particular de Discolmets, la Administración Municipal indicó que el seguimiento es constante debido a las quejas reiteradas por demoras y congestión en el servicio.

Por su parte, en Chiquinquirá, la alcaldía anunció un plan de mejoramiento específico para superar la contingencia que ha afectado a cientos de usuarios en el acceso oportuno a sus medicamentos. Así lo confirmó el director de Salud, Elkin José Cañón, tras una reunión realizada el pasado 13 de enero con los coordinadores regionales de Famisanar, Cajacopi y Nueva EPS.

“Las EPS presentaron un plan de mejoramiento orientado a optimizar la atención, fortalecer los procesos y garantizar el bienestar de los usuarios”, explicó Cañón. Dentro de los principales compromisos se encuentran el aumento de personal, con la contratación de tres nuevos funcionarios para reducir los tiempos de espera, la habilitación de un baño para pacientes, la ampliación de la sala de espera, mejoras en la calidad del servicio y, especialmente, el incremento en el stock de medicamentos.

Uno de los anuncios más importantes en Chiquinquirá es el traslado de la farmacia Discolmets a una nueva sede, ubicada en la carrera 9 número 10-32, frente a la plaza de mercado, donde a partir del lunes 19 de enero los usuarios del régimen contributivo de Nueva EPS podrán reclamar sus medicamentos. El punto anterior, ubicado en el sector de Los Cerezos, dejará de operar.

“El traslado de la farmacia se realizará durante el fin de semana, para que el lunes ya esté en funcionamiento. Sabemos que todo cambio implica ajustes, pero vamos a hacer seguimiento permanente para que el servicio realmente mejore”, señaló el director de Salud de Chiquinquirá.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar aglomeraciones, asistir únicamente cuando sea necesario, no llevar mascotas y verificar que la documentación esté completa antes de reclamar los medicamentos. Recordó además que Discolmets cuenta con un código QR para consultar la disponibilidad de fármacos y con servicio de domicilios, herramientas que buscan reducir las filas y los tiempos de espera.