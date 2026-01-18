Hombres armados atacaron a funcionarios de la Gobernación de Nariño

Pasto - Nariño

En las últimas horas se registró sobre la vía que comunica a Sotomayor con El Peñol, un ataque a un vehículo que hacía parte de una comitiva de la Gobernación de Nariño, en medio de una agenda institucional adelantada en esa zona del departamento.

De acuerdo con la información entregada por el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, el vehículo afectado transportaba funcionarios de la Gobernación, pero el gobernador no se movilizaba en ese automotor al momento de los hechos. Según explicó, el mandatario había salido por una ruta diferente como parte de los esquemas de prevención y seguridad.

El funcionario indicó que el evento se presentó cuando parte del equipo de trabajo retornaba por el trayecto habitual y que, tras lo ocurrido, no se reportaron personas heridas, sin embargo la Fiscalía adelanta los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades.

De acuerdo con el subsecretario de Seguridad, Andrés Peñaranda, tras el hecho no hubo lesionados, no obstante es preocupante que el hecho se produce en un contexto de fuerte intervención institucional contra la minería ilegal en esta zona del departamento, donde se ha advertido reiteradamente la presencia de grupos delincuenciales vinculados a esta actividad.

Desde la Gobernación aclararon que el motivo del desplazamiento del gonernador y su equipo a la cordillera es avanzar en la formalización y el ordenamiento minero, a través de una estrategia que incluye la creación de una promotora minera público-privada y la articulación con el ordenamiento territorial.

Se trata de una apuesta para transformar la actividad minera en un eje de desarrollo económico, agroindustrial y energético, con generación de rentas legítimas para los municipios y fortalecimiento de la legalidad en los territorios.