Hospital San Rafael y Nueva EPS logran acuerdo condicionado tras suspensión de servicios

Tunja

Luego de más de dos semanas de suspensión de los servicios ambulatorios, el Hospital Universitario San Rafael de Tunja y la Nueva EPS alcanzaron un acuerdo que permitirá el restablecimiento condicionado de la atención, tras una serie de reuniones de trabajo orientadas a proteger la prestación de los servicios de salud y el bienestar de los usuarios.

Recordemos que los servicios ambulatorios para los afiliados de la Nueva EPS habían sido suspendidos desde el pasado 1 de enero, tanto en el Hospital San Rafael como en el Centro de Rehabilitación Integral y el hospital de Sogamoso, debido al incumplimiento en los pagos por parte de la EPS.

El acercamiento se dio entre el gerente del Hospital, Germán Francisco Pertuz, y el interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue la mejora en el flujo de recursos y la reducción de la deuda que mantiene la Nueva EPS con el Hospital, la cual, de acuerdo con los estados financieros de la institución, asciende a cerca de 147 mil millones de pesos con corte al 31 de diciembre de 2025. Las directivas del Hospital reiteraron que la estabilidad financiera es fundamental para garantizar una atención oportuna y de calidad.

Tras varias horas de diálogo, las partes lograron un acuerdo que autoriza levantar de manera condicionada las restricciones en los servicios ambulatorios, sujeto al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos por la Nueva EPS. Además, se estableció mantener un diálogo permanente para avanzar en soluciones que fortalezcan el sistema de salud, el bienestar de los pacientes y las condiciones del talento humano en salud.