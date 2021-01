14 firmas interesadas en operar Energías Renovables en Barranquilla

Como un voto de confianza para Barranquilla calificó el alcalde Jaime Pumarejo el proceso para escoger el operador del programa de Energía Renovable de Barranquilla, en el cual se recibieron 14 propuestas dentro de las que hay 28 empresas de siete países.



La convocatoria abierta por Alumbrado Público de Barranquilla (APBAQ) tenía por objeto solicitar la presentación de oferta no vinculante para seleccionar un aliado o tercero estratégico quien se encargará de la formulación, desarrollo, operación, financiación, construcción o instalación de infraestructura de generación de energía fotovoltaica para el desarrollo del programa de eficiencia energética con la implementación de fuentes no convencionales de energía renovables en Barranquilla.



La finalidad era que los oferentes propusieran alternativas y esquemas para el desarrollo del programa, las cuales serán estudiadas por APBAQ en aras de estructurar el proyecto con la participación de los oferentes como aliados o terceros estratégicos según el esquema que para el efecto se determine como el más conveniente.



A los participantes que manifestaron interés se les otorgó la oportunidad de presentar comentarios y observaciones que serán objeto de estudio para estructurar el programa de forma definitiva e iniciar la implementación a partir de 2021.



“La apuesta que estamos haciendo es que Barranquilla dé un paso significativo en esa Biodiverciudad hacia la que avanzamos poco a poco. Este programa busca fomentar la sostenibilidad económica del Distrito, generando ahorros en el consumo de energía eléctrica y, sobre todo, traer importantes beneficios ambientales debido al ahorro en emisiones de CO2 y uso de la fuente solar para la generación y autogeneración de energía eléctrica”, manifestó el alcalde.



El programa de Energías Renovables que será implementado en la ciudad se divide en dos proyectos. El primero, la generación de energía fotovoltaica a gran escala y el segundo la autogeneración distribuida a pequeña escala.



La implementación de fuentes no convencionales de energías renovables en el Distrito busca cubrir el suministro de energía del alumbrado y proveer soluciones de generación fotovoltaica para las cubiertas de las edificaciones a cargo del Distrito (más de 300 edificios públicos), con el fin de generar la energía para su autoconsumo, entre las que están: hospitales, colegios, parques, organismos de seguridad, mercados y escenarios deportivos, entre otros.



Según el gerente de APBAQ, Carlos Sarabia, la pluralidad de oferentes confirma la confianza para invertir en Barranquilla a través de este tipo de proyectos que generan empleos calificados.



“Este es un paso importante para iniciar el proceso de autogeneración de energía renovable y ratifica el interés de empresas extranjeras por invertir en Barranquilla como ciudad de trascendencia internacional. Este proyecto cerrará importantes alianzas comerciales en proyectos de transformación para la ciudad”, expresó Sarabia.



Entre los oferentes estuvieron:



-Celsia Colombia S.A. E.S.P. (Colombia)



-Omega Alpha Ingeniería de Proyectos S.A. Grupo Istmo Solar S.A (Colombia y Panamá).



-Entoria Energy Colombia S.A.S Empresa de Energía de Pereira S.A.S.E.S.P. (Colombia).



-Flux Solar Energías Renovables SPA (Chile)



-Greenwood Energy S.A.S. E.S.P (Colombia)



-Greenyellow (Francia)



-Hecate Energy Llc + Recap Solar Colombia SAS (EE.UU. y Suecia)



-IBC Solar AG (Alemania)



-Inmel Ingeniería S.A.S, Litco SAS, Buenavista Advisors llc y MQH SPA (Colombia, Chile, EE.UU)



-O.D. Renovable S.A.S (Colombia)



-Central Hidroeléctrica El Edén S.A.S E.S.P, Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena S.A.S E.S.P. y Termomorichal S.A.S (Colombia)



-Venezolana de Proyectos Integrados Vepica CA Sucursal Colombia, Sol Purpose Development Company LLC, CH4 Services, Ace Consulting & Engineering, LLC Vepica (EE.UU, Curacao)



-Castellana de Proyectos Solares (Colombia)



-Liwa Solar E.S.P. S.A.S, Entiba Energy, SunColombia, Cellvoz, Pivot (España, Colombia)