Presunto homicida de su hija se retractó y aseguró que fue drogado

El medio de comunicación regional Mioriente, logró entrevistar a Diego Armando Cadavid de 34 años de edad, quien fue enviado a la cárcel por el presunto delito de feminicidio agravado por la muerte de su hija de 18 meses.

Durante la entrevista, el procesado se retractó de las declaraciones que el mismo día que había sido encontrado deambulando en el municipio de Rionegro había hecho, en ellas había confesado ser el responsable del crimen, pero ahora dice que sería incapaz de hacerle daño a su propia hija.

“No consideraba que me sintiera bien para haber dicho esas cosas, dentro de todo el desorden mental que tengo, más que toda venganza es la frustración y la humillación a la que he sido sometido por parte de esa familia en los últimos ocho meses”, aseguró el acusado.

El acusado asegura que un grupo de personas conocidos como limpiabrisas de carros lo drogaron y luego perdió la noción del tiempo y espacio, pero dice que también tiene lesiones como si hubiera forcejeado con alguien.

“Y a partir de que fui drogado yo perdí la noción del tiempo del espacio, de mis daciones de ahí en adelante no recuerdo nada. Yo también estoy golpeado, tengo la cabeza llena de chichones, tengo laceraciones en el cuello, en las manos como si fuera peleado con alguien. Sería incapaz de atentar contra la vida de mi hija, más fácil me la hubiera quitado yo”, recalcó.

Finalmente aseguró a Mioriente que demostrará su inocencia y que además, aportará pruebas de amenazas de las que ha sido víctima durante varios meses por parte de la familia de la madre de la menor.