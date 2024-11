Arne Slot acaba los rumores sobre las suplencias de Luis Díaz: “Para mí es un titular”

El Liverpool ratificó su buen rendimiento en Champions League y continúa como líder de la clasificación. En esta ocasión, Luis Díaz fue el protagonista de la goleada 4-0 sobre el Bayer Leverkusen. Con tres goles, el colombiano no solo se llevó el balón del partido, sino también la ovación de Anfield, en una actuación memorable que lo convirtió en el segundo colombiano en la historia en marcar un triplete en la Champions, después de Faustino Asprilla en 1997.

En la rueda de prensa, el técnico del Liverpool, Arne Slot, explicó la decisión de utilizar a Díaz en una posición inusual para él, como falso nueve, motivada por las lesiones de Diogo Jota y Federico Chiesa.

“Escogimos a Lucho para jugar por la izquierda y también por el medio”, comentó el entrenador. “Hoy teníamos que enfrentar a la mejor defensa de Alemania, y si ves el primer gol, valió la pena”, complementó. Esta decisión le permitió a Díaz tener más presencia en el área y aprovechar mejor su capacidad goleadora, demostrando su versatilidad y eficacia.

Lucho es titular en Liverpool

La periodista Valentina Peña le preguntó al técnico no solo por la rotación del jugador sino también por el cariño que hay por el guajiro en Liverpool.

Esto dijo Slot: “No solo la gente de Colombia ama a Lucho, los fans de Liverpool también lo aman, le tienen esta canción y el entrenador no lo ama, pero sí le gusta mucho. Él ha jugado muchos partidos en Premier League y Champions League junto a Darwin Núñez y lo ha hecho siempre en el más alto nivel. No es posible para ningún jugador estar en todos los partidos, especialmente cuando estás en su posición. Por esta razón tengo que rotarlos, pero para mí es un titular, como lo dije hace tres días, así como lo es también Cody”, añadió el técnico.

El holandés comento que, pese a la rotación por la exigencia de partidos, considera a Díaz un titular clave. Esto se refleja en la competencia con Cody Gakpo, quien suele ocupar la banda izquierda; sin embargo, Díaz respondió con goles y reafirmó su lugar en el equipo, especialmente en compromisos de alto nivel como la Champions.

Por otro lado, tras haber acabado el partido, Díaz habló de la emoción que tenía por haber anotado su primer triplete en Champions y lo positivo de los resultados del equipo: ”Es un momento superespecial, mi primer hat-trick entonces bueno, trataré de buscar la pelota porque no la encuentro (risas). Siempre tratamos de dar lo mejor, de dar el máximo y hoy se logró gracias a Dios”.