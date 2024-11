7.000 artistas participaran del Gran Desfile de Fiestas de Independencia

Esta semana Cartagena vivirá una versión sin precedentes de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, con eventos organizados por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), Gerencia de Fiestas, Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) y Secretaría de Turismo.

Uno de los más esperados es el Bando o Gran Desfile de Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, que se realizará este jueves 7 de noviembre. El evento se inicia a las 12:45 del mediodía con la Lectura del Bando por parte del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, en el letrero monumental de Cartagena, ubicado en el barrio Marbella. Desde ese punto, a partir de la 1 de la tarde, arrancará el multitudinario desfile.

El recorrido avanzará a lo largo de la Avenida Santander hasta llegar al Parque de La Marina, con la participación de 176 comparsas y grupos folclóricos, 22 carrozas, 46 actores festivos, 30 candidatas del Reinado de Independencia, 31 candidatas del Concurso Nacional de Belleza, 18 disfraces colectivos y 10 tráileres comerciales. Las tres primeras carrozas serán engalanadas por la Reina de Independencia, Rosa Elvira Bossio Núñez; los Grandes Lanceros 2024, Juan Rogelio Franco y Raquel Leottau; y la Señorita Colombia, Sofía Osío Luna.

A ellos les seguirán de manera intercalada las 30 candidatas al Reinado de Independencia en 12 obras de arte convertidas en carrozas, las 31 candidatas al Concurso Nacional de Belleza en nueve carrozas, una carroza de la Gobernación de Bolívar y 10 tráileres con artistas como Carlos Bohórquez, Criss y Ronny, Jader Tremendo, Bazurto All Star; los picós El Imperio y El Rey de Rocha, la Reina Popular Juvenil de Cartagena, la Reina Juvenil de Cartagena y la Reina del Carnaval de Barranquilla.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó: “En el Desfile de Independencia del jueves 7 de noviembre, conocido popularmente como “El Bando”, nuestras 12 carrozas cuentan una historia sobre la conmemoración festiva, inspirada en obras artísticas previamente sometidas a curaduría por el Consejo de Artes Plásticas de Cartagena. Esa magia rodante de colorido y de creatividad narrativa estará acompañada por aproximadamente 7.000 artistas, que integran las comparsas locales y las provenientes de los departamentos de Bolívar, Chocó, Córdoba, Atlántico, Sucre, Tolima, Norte de Santander y Huila, además de grupos representativos del Carnaval de Barranquilla”.

El Bando tiene una duración estimada de nueve horas, por lo que se terminará a las 10 de la noche. Está organizado en 15 bloques, con diferentes horas de salida, para evitar aglomeraciones en los alrededores del Hotel Corales de Indias, punto de acopio de carrozas, comparsas y tráileres participantes. Entre las principales recomendaciones para asistentes y ciudadanía en general están: llegar temprano, puesto que el desfile arrancará puntual; no salir de casa si no es necesario; y no asistir en vehículo, debido a que no habrá parqueo en el Centro Histórico.

¡Y sigue la fiesta!

Los magnos eventos continúan con el Festival Náutico de la Independencia, el viernes 8 de noviembre, que tendrá un centro de experiencias en la Calle del Arsenal, en el barrio Getsemaní, denominado “Bololó del Artesanal”. El gran invitado de la jornada, con una amplia trayectoria que no necesita presentación, será el cantante vallenato Silvestre Dangond, quien deleitará a cartageneros y visitantes cantando sus más grandes éxitos desde la imponente bahía de Cartagena.

Bajo su lema integrador ‘La Fiesta que nos Une’, del 6 al 12 de noviembre la agenda está pensada para todo público. Conócela y celebra tus Fiestas de Independencia.

La agenda

6 de noviembre

- Desfile Homenaje a los Héroes de la Independencia – Secretaría de Educación Distrital (SED). Lugar: Plaza de la Proclamación . Hora: 4:00 p. m.

7 de noviembre

- Bando - Gran desfile de Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre. Recorrido: desde el Hotel Corales de Indias hasta el parque de La Marina. Hora: 12:00 m.

8 de noviembre

- Festival Náutico de la Independencia con Silvestre Dangond. Lugar: Bahía de Cartagena. Hora: 3:00 p. m.

9 de noviembre

- Salsa a la Plaza/ Encuentro de Coleccionistas/ Encuentro de Charangas y Salsa. Lugar: Plaza de la Aduana. Hora: 7:00 p. m.

- Desfile de la Independencia y las Diversidades. Recorrido: avenida Daniel Lemaitre, bajos del Banco Popular y Parque Centenario. Hora: 7:00 p. m.

10 de noviembre

- Cabildo de Getsemaní en la Plaza de la Trinidad. Hora: 2:00 p. m.

- Concierto Conversatorio “La Fiesta que nos Une”. Lugar: Parque Espíritu del Manglar. Hora 7:00 p. m.

11 de noviembre

- Desfile: 1811 Pregones en el Arrabal. Desde la Plaza del Joe y hasta la Plaza de la Proclamación. Hora: 9:00 a. m.

- Minibando 11 de noviembre. Parque Espíritu del Manglar. Hora: 4:00 p. m.

- Elección y Coronación de la Reina Popular en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Hora: 7:00 p. m.

12 de noviembre

- Del 12 de noviembre al 15 de diciembre: -Exposición ‘Noviembre Emblemático 2024′. Lugar: Museo de Arte Moderno Enrique Grau.