Así operará Transcaribe durante las Fiestas de la Independencia de Cartagena

En el marco de la semana de las Fiestas de la Independencia de Cartagena, y ante los cambios que se generan por tal razón en la demanda del sistema, Transcaribe anuncia los siguientes ajustes en su operación y horarios:

Los días martes 5 y miércoles 6 de noviembre de 2024, Transcaribe tendrá operación en sus horarios habituales, con la excepción de las rutas A111 y C016, las cuales no circularán.

El jueves 7 de noviembre de 2024, declarado como día cívico de acuerdo al Decreto 1603 del 22 de octubre de 2024, Transcaribe operará con horario de sábado, así:

Las rutas troncales y pretroncales circularán de 5:30 a.m. a 8:30 p.m., mientras que las alimentadoras lo harán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. La ruta T100E operará entre 6:00 a.m. y 1:00 p.m., mientras que la Ruta C001 funcionará de 5:00 a.m. y 9:30 p.m., y la A102 hará su recorrido entre 6:00 a.m. y 7:00 p.m.

Este día no operarán las rutas A111, C016, C017, C108, mientras que la ruta X106 no llega a la Gobernación de Bolívar. Es importante tener en cuenta que la ruta T102 tendrá desvíos, debido al Desfile de Independencia en la Avenida Santander.

Entretanto, el día viernes 8 de noviembre, que también será cívico, el sistema operará con horario de domingos y festivos. Rutas troncales y pretroncales funcionarán de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que las rutas alimentadoras lo harán de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. La C001circulará de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., y no operan las rutas T100E, A102, A111, C016, C017, C108, ni la ruta X106 llegará a la Gobernación de Bolívar.

El sábado 9 de noviembre de 2024, Transcaribe operará en su horario habitual de sábado, mientras que el domingo 10 y lunes festivo 11 de noviembre de 2024, circularemos en horario habitual de domingos y festivos.

“Invitamos a nuestros usuarios a moverse con respeto y responsabilidad a bordo del sistema, y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y activar las notificaciones, para estar atentos a cualquier novedad en la operación”, afirmó la gerente de Transcaribe, Ercilia Barrios Flórez.