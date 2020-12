"Hay un nivel elevado de ocupación de UCIS pero, no es critico” Sec. salud

El secretario de salud Alejandro Gómez, aseguró que Bogotá ya cuenta en este con alrededor de 2.250 unidades de cuidado intensivos, aunque señaló que hay un situación elevada de casos de COVID 19 en estas semanas de diciembre, por ahora no hay un panorama crítico.

"Vamos a subir a 2.250 unidades de cuidados intensivos, no estamos parando en la instalación de nuevas camas UCIS, de modo que cada una de las decisiones las tomaremos en la situación que estamos viviendo. La situación en este momento, viene con un nivel elevado... pero no hemos llegado a lo critico, no es lo mismo tener un 60% de UCI cuando teníamos 940, que tener un 60% cuando tenemos 2.200", dijo.

Así mismo recalcó que por ahora, no hay alerta roja por el ocupamiento de UCIS en la ciudad y siguen evaluando cuando será el segundo pico de la pandemia.

"Eso lo daremos a conocer por los indicadores de camas UCI de covid, pero vuelvo y digo los indicadores no nos han arrojado que tengamos esa alerta", aseguró.

Finalmente pidió a todos los capitalinos seguirse cuidando y respetar los protocolos de bioseguridad en esta fechas decembrinas