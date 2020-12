De la misma forma, repiten los robos en el Transmilenio de Patio Bonito

En la estación de Transmilenio de Patio Bonito, al suroccidente de Bogotá, los delincuentes parece que han adquirido una modalidad de robo repetida, que según los mismos habitantes de ese barrio de Kennedy, les ha dado fruto y parece no tener respuesta de las autoridades.

"Yo había salido de trabajar e iba en un bus de Transmilenio; estaba normal escuchando música y, cuando voy cruzando por Patio Bonito, veo que dos personas cierran la ventana del bus. Yo no le encontré mucho sentido en ese momento, porque por el tema de la pandemia en los buses debe circular aire", adelantó Estefanía*, una víctima reciente de la delincuencia en esa zona.

La mujer de 22 años no le prestó mayor atención a esas personas y siguió como si nada en su trayecto a casa, hasta que "de un momento a otro alguien salta inesperadamente por mi ventana, yo no puedo verle la cara ni nada, me agarra del pelo, me estrella contra el vidrio, me pone un puñal en la cabeza y me pide que le entregue el celular".

Pese a que sintió ese momento como una eternidad, Estefanía lo único que pudo ver fue el reflejo del puñal. "Sin pensarlo dos veces, del susto, le paso mi celular. El tipo se baja caminando super tranquilo por el separador, yo quedo en shock, pero ni por eso las personas que estaban al lado mío pudieron distinguirlo tampoco; era ya de noche".

Las personas que presenciaron el robo en cuestión de segundos, y que al igual que el conductor no supieron qué hacer, empezaron a comentar que en la zona se deben tener "casi por obligación las ventanas cerradas, porque los ladrones ahora usan ese separador para treparse a las ventanas, meter las manos y rapar las cosas, o igualmente amenazar a las personas para que les entreguen sus pertenencias", aseguró un testigo.

Finalmente, sobre el caso de Estefanía, ella comentó que "al día siguiente radiqué la denuncia y publiqué lo que me pasó en redes sociales. La Secretaría de Seguridad y Transmilenio se comunicaron conmigo. Y a pesar de que han estado muy atentos investigando el caso, queda uno con ese miedo, porque no sabe en qué momento puede perder el celular, o peor, la vida".