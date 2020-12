Bolívar con dos cuotas en la Preselección Colombia de Voleibol Playa

Luego de haber logrado la medalla de Oro, en los pasados Juegos Nacionales 2019, como técnico del equipo masculino de Voleibol Playa, Fernando Echeverry, recibió la confianza de la Federación Colombiana de Voleibol, para que sea quien dirija las duplas de Colombia, en el Preolímpico de Voleibol Playa, que se desarrollará en junio del próximo año en Argentina; a este llamado se le suma la de la bolivarense Paula Martínez Castaño, quien buscará ganarse un cupo en esta convocatoria, que ya inició en la ciudad de Bogotá e irá hasta el 21 del presente mes.

Paula, a sus 25 años de edad, le ha dedicado 8 años a la práctica del Voleibol Playa, donde ya ha tenido la experiencia de vestir los colores de Colombia en dos torneos internacionales; en el 2015, lo hizo en un Suramericano en Sopó (Cundinamarca) y en el 2017, en el Suramericano que se desarrolló en la ciudad de Cartagena; además, defendiendo los colores de Bolívar, logró medalla de Plata en los Juegos de Mar y Playa , que se realizaron en Tumaco, en el 2017 y ocupó el cuarto lugar, en los Juegos Nacionales del 2019.

“La verdad muy contenta por este llamado a la Preselección Colombia de Voleibol Playa, a pesar de la pandemia, no dejé de trabajar y me encuentro muy bien físicamente, he trabajado para esto, he buscado este llamado y entregaré todo de mí para hacer parte de esas duplas que buscarán cupo a Tokio 2021. Agradezco el apoyo del Gobernador Vicente Blel y del Gerente de Iderbol, Jesús Duran, por todo el apoyo brindado este año” Expresó Paula Martínez, Jugadora de Voleibol Playa de Bolívar.

Colombia desde ya trabaja a fondo, para llegar de la mejor manera a ese Preolímpico, que se realizará del 22 al 24 de Junio del próximo año, en Argentina, serán dos duplas femeninas las que viajarán en busca del único cupo que se entregará para hacer parte de la gran fiesta de Tokio 2021, por eso el técnico del registro de Bolívar, Fernando Echeverry, realiza en esta concentración, trabajos físicos, valoración biomédicas y trabajos técnicos.

Se espera que en enero del próximo año, ya se tenga definido los nombres de las duplas de Colombia, que estarían viajando al Preolímpico de Argentina.