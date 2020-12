En veremos, están 218 venezolanos en Medellín que se quieren graduar

Un total de 218 ciudadanos venezolanos que durante el 2020 cursaron el grado once, en alguna de las instituciones de educación pública o privada de la ciudad de Medellín, no podrán acceder a su título de bachiller, porque no cuentan con el PEP-E – Permiso Especial de Permanencia para el sector Educación – otorgado por el gobierno nacional.

Luego de las quejas recibidas, la Personería de Medellín instó al gobierno nacional a darle celeridad a las acciones que se están implementando para solucionar esta problemática.

“Actualmente se están tramitando algunas iniciativas como el PEP-E – Permiso Especial de Permanencia para el sector Educación – una herramienta que le facilitará a los ciudadanos venezolanos acceder al sistema educativo y obtener su respectivo título; sin embargo es necesario que el gobierno nacional agilice el trámite de un decreto a través del cual se autorice su expedición, pues estas personas no se pueden quedar viviendo de las buenas intenciones, sin que se les resuelvan sus problemas”, afirmóLidy Mary Palacio, coordinadora del Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes de la Personería de Medellín,

Aunque la iniciativa está siendo objeto de algunos ajustes por parte de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República, según Juan Francisco Espinosa Palacio, director nacional de Migración Colombia, la prioridad es hoy, la solución del problema a estos ciudadanos.

Para el año 2020, un total de 17.112 venezolanos se matricularon en las instituciones de educación de Medellín, 16.463 pertenecen a las instituciones oficiales, 511 a cobertura contratada y 138 a instituciones privadas.