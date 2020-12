La frontera a la espera de proceso electoral en Venezuela

Las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2020 están convocadas para el 6 de diciembre y renovarán todos los escaños de la Asamblea Nacional, que en estos momentos es opositora al tener la mayoría absoluta.

Esta es la única corporación que aún conserva la Mesa de la Unidad Democrática dirigida por Juan Guaidó, y los 277 diputados que serán electos durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones en el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2021 y el 5 de enero de 2026.

Esta situación también en Norte de Santander ha generado preocupación, porque podría generar una salida masiva de ciudadanos que puedan huir de la violencia que se pudiese desatar después de los comicios.

Víctor Bautista Secretario de Fronteras de Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que "hemos reforzado con Ejército y Policía los tramos de estos pasos ilegales para tratar de mitigar este efecto y hacer cumplir el decreto emanado por la Presidencia de mantener la frontera cerrada hasta el próximo 16 de enero".

Esta corporación es la encargada de tramitar las leyes presentadas por el presidente Maduro, al ser opositora el mandatario había conformado una Asamblea Nacional Constituyente que funcionaba paralelamente a la escogida por voto popular.

En la zona de frontera venezolana los candidatos ya finalizaron sus campañas, y se vive una tensión entre los dos bandos que están buscando llegar a esta corporación.

Varios de los líderes opositores han pedido a la población no participar para no legitimar las elecciones, sin embargo, otros reiteran que si hay que votar para no entregarle la Asamblea al gobierno Maduro.