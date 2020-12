Oposición venezolana rechaza amenaza del Chavismo en las elecciones

Los venezolanos afrontan un mes de diciembre marcado por la convocatoria chavista a las urnas de este domingo, el chavismo tiene por objetivo llegar a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Recientemente, Diosdado Cabello número dos del chavismo amenazó a los venezolanos advirtiendo: "El que no vote no come", declaración que fue rechazada por la oposición venezolana.

El Diputado José Palencia dijo a Caracol Radio “las declaraciones que entregó este personaje son inconstitucionales e irresponsables, porque juega con el hambre del pueblo y si esa aseveración es así que el pueblo no tendrá comida, nunca se ha votado”.

“Desde que llegó Chávez al poder y continuó Maduro, no ha habido comida en Venezuela y se han dedicado a acabar con el parque industrial agroalimentario, después de ser un país con muchos recursos somos un país pobre”. Señaló

Los dirigentes chavistas han intensificado sus actividades para animar a los venezolanos a votar, ya que una gran abstención se interpretaría como un respaldo al presidente encargado, Juan Guaidó.