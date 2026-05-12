Pueblo Barí convocó al Gobierno al Catatumbo para hacer balance de la crisis

Norte de Santander.

Las autoridades del pueblo indígena motilón barí anunciaron que esperan reunir al Gobierno Nacional en pleno en el Catatumbo durante un encuentro que realizarán en el corregimiento de La Gabarra, Tibú, con el objetivo de hacer un balance de la crisis humanitaria y de seguridad que golpea a la región.

La propuesta fue revelada por Juan Titira, autoridad indígena del pueblo Barí, quien explicó que la intención es aprovechar este espacio para exigir respuestas frente a las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas y campesinas en medio del conflicto armado.

“Nuestra idea es que llegue el Gobierno Nacional a este espacio para que podamos hablar con todo el Gobierno en pleno y hacer un balance de estos cuatro años de gobierno”, afirmó el líder indígena en entrevista con Caracol Radio.

El encuentro, que se desarrollará entre el 15 y el 20 de mayo en zona rural de Tibú, también servirá para recoger propuestas y planteamientos de cara al próximo periodo presidencial, en medio de un contexto marcado por confinamientos, crisis humanitaria y denuncias por afectaciones a los derechos humanos.

Aunque el evento fue denominado ‘Nación Barí’, el trasfondo del encuentro apunta a que las comunidades indígenas aseguran que han tenido que crear sus propios escenarios de discusión ante la falta de acciones concretas para enfrentar la crisis del Catatumbo.

“Como pueblo no hemos hecho una acción para atender la crisis. Estamos haciendo nosotros mismos este espacio”, sostuvo Titira.

Durante las jornadas, las autoridades indígenas debatirán temas relacionados con política de fronteras, gobierno propio y convivencia territorial, pero también esperan sentar en la misma mesa a juntas de acción comunal, sectores sociales y representantes del Estado para hablar directamente de la situación que enfrenta la región.

El líder Barí insistió en que una de las mayores preocupaciones continúa siendo el confinamiento de las comunidades y la falta de inversión estatal en los territorios indígenas.

“La mayor preocupación es que continuemos invisibilizados por parte del Gobierno Nacional”, manifestó.