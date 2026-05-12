Comunidad de Ricaute, zona rural de Cúcuta reclama atención a la vía

Cúcuta

Las comunidades de la zona rural del corregimiento de Ricaute, están reclamando desde hace cuatro años, la recuperación de su malla vial que esta completamente deteriorada.

Los 19 kilómetros que necesitan para movilizarse, para su bienestar y para el desarrollo de su vida laboral se han convertido en un verdadero camino de herradura.

Las comunidades llamaron la atención a la administración municipal para pedir una pronta intervención teniendo en cuenta que esto ha afectado las actividades de las comunidades que residen en esa zona.

“No entendemos el abandono, no entendemos cómo no se nos ha escuchado, vemos en Cúcuta planes de pavimentación y a nosotros nos tienen en el más completo abandono” dijo uno de ellos.

Otro advirtió que “hemos intentado buscar atención con la iglesia, con las autoridades, y con los sectores productivos ante los efectos negativos que esto ha causado en la economía del corregimiento”.