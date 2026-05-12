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12 may 2026 Actualizado 17:38

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Primer simulacro para las elecciones presidenciales

Autoridades electorales preparan el ejercicio en la región

Elecciones en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Elecciones en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images

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Norte de Santander

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que este fin de semana realizará su primer simulacro con miras a las elecciones presidenciales, el próximo 31 de mayo.

La delegada de esa entidad en Norte de Santander Cecilia Palacio dijo a Caracol Radio que " se trata de revisar la comunicación y transmisión de datos de pre conteo ajustado a los puestos de votación que están habilitados para ese propósito".

Indicó la funcionaria que la idea es adelantar el ejercicio el próximo sábado 16 de mayo, para examinar la comunicación y transmisión de datos dentro de toda la logística que se ha habilitará para los comicios.

Explicó que paralelo a ello, se ha venido trabajando con las autoridades militares, de policía, y civiles en la organización del debate y las medidas de seguridad.

Así mismo se ha avanzado en las capacitaciones a los jurados, y a nivel interno se ha generado un proceso minucioso para evaluar las condiciones de respuesta de la organización ad portas de las elecciones presidenciales establecidas en primera vuelta, y previstas en diecinueve días.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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