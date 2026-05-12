Primer simulacro para las elecciones presidenciales
Autoridades electorales preparan el ejercicio en la región
Norte de Santander
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que este fin de semana realizará su primer simulacro con miras a las elecciones presidenciales, el próximo 31 de mayo.
La delegada de esa entidad en Norte de Santander Cecilia Palacio dijo a Caracol Radio que " se trata de revisar la comunicación y transmisión de datos de pre conteo ajustado a los puestos de votación que están habilitados para ese propósito".
Indicó la funcionaria que la idea es adelantar el ejercicio el próximo sábado 16 de mayo, para examinar la comunicación y transmisión de datos dentro de toda la logística que se ha habilitará para los comicios.
Explicó que paralelo a ello, se ha venido trabajando con las autoridades militares, de policía, y civiles en la organización del debate y las medidas de seguridad.
Así mismo se ha avanzado en las capacitaciones a los jurados, y a nivel interno se ha generado un proceso minucioso para evaluar las condiciones de respuesta de la organización ad portas de las elecciones presidenciales establecidas en primera vuelta, y previstas en diecinueve días.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...