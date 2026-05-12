Organizaciones advierten factores de violencia por injerencia del Clan del Golfo en la región

Imagen de referencia de Clan del Golfo / Foto: Getty Images. / RAUL ARBOLEDA

Norte de Santander

Organizaciones defensoras de derechos humanos en Norte de Santander advirtieron que la decisión de la fiscalía de mantener orden de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo podría derivar en situaciones de violencia en la región.

Enrique Pertuz, desde la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos dijo a Caracol Radio que “en el departamento lo que se ha observado es el desplazamiento de esta organización ilegal procedente de otras regiones y generando situaciones de orden público”.

Indicó el líder social que “esta decisión siendo respetuoso de la autoridad judicial podría generar situaciones de violencia donde hace presencia como en Ocaña, La Esperanza, Cáchira y la zona rural de Cúcuta”.

Explicó que indudablemente este actor ha entrado en disputa por el territorio donde se encuentran otros grupos armados ilegales y que esto genera situaciones más complejas en medio del conflicto.

Indicó que lamentablemente esta situación podría aumentar los problemas de violencia en esas regiones donde hace presencia el Clan del Golfo.