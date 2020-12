Desaparece trabajador de máquinas en Cúcuta

Desesperados están los familiares de un trabajador de maquinaria de carga pesada que se encuentra desaparecido.

Los familiares de Wilmer Leandro Granados revelaron en Caracol Radio que “no tenemos noticias de su paradero, él salió un momento del conjunto residencial donde vive y desde ese momento empezó esta situación que nos tiene muy angustiados”, dijo su cuñada Alicia Roa.

Explicó que “al momento de su desaparición tenía un jean, un buzo gris, gorra negra y unas botas de trabajo, y señaló que es padre de una familia donde hay dos hijas que hoy están preguntando por él”.

Advirtió que sobre su familiar no pesan amenazas u situaciones de riesgo que pudieran desencadenar en una retención u secuestro.

“En la actualidad estaba trabajando para el corregimiento de Agua Clara pero no había tenido ninguna dificultad o contratiempo”.

Y finalmente señaló “le pedimos a toda la ciudadanía que nos ayude a encontrarlo, es un hombre de casa, no tiene problemas y no sabemos qué ha pasado, por favor no le vayan hacer daño...”