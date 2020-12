En primera instancia declaran nulidad electoral de Eugenio Rangel

El alcalde elegido para el municipio metropolitano de Villa del Rosario fue notificado en las últimas horas, de la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander de declarar nula su elección para el período 2020-2023.

Contra Eugenio Rangel Manrique cursaba este proceso desde el año anterior, argumentando que estaba inhabilitado para aspirar al cargo por el trabajo de su pareja.

Se trata de Martha Pinilla quien se desempeñó como comisaría de familia en Villa del Rosario antes de la elección del alcalde, siendo una de las prohibiciones establecidas en la ley.

A pesar de no estar casados Rangel y Pinilla viven en unión libre y tienen una hija, sin embargo, el mandatario en su momento antes de su elección argumentó que su pareja había pedido una licencia no remunerada que permitía aspirar y que además no aplicaba la inhabilidad al no estar casados.

Carlos Julio Socha actual concejal de Villa del Rosario y quien era candidato a la alcaldía fue quien instauro la demanda, y se mostró complacido por la decisión indicando que el siempre advirtió esta irregularidad que no era justificada en una licencia no remunerada porque igual no fue destituida.

Por ahora el alcalde continuará al frente de las riendas del municipio, hasta esperar la segunda decisión que deba tomar el Consejo de Estado ratificando la nulidad o revoca la decisión.