Volqueteros de La Esperanza se suman a protesta por condiciones laborales en concesión vial. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Volqueteros del municipio de La Esperanza, en Norte de Santander, se sumaron a las protestas que adelanta el gremio de transportadores en el sur del Cesar y a lo largo de la Troncal del Magdalena Medio, en medio de inconformidades por las condiciones laborales y contractuales con la concesión vial encargada de las obras que antes hacían parte de la Ruta del Sol.

De acuerdo con el personero municipal, Julián Rubio, la situación se originó tras la adjudicación del proyecto a la concesión Río Blanco, que actualmente ejecuta trabajos en este importante corredor nacional.

Según explicó a Caracol Radio, desde la llegada de los contratistas se han presentado tensiones con los volqueteros locales, quienes esperaban beneficiarse con oportunidades de trabajo en la región.

“Han tenido unas situaciones complejas a la hora de abordar las comunidades aquí en el sur del Cesar y en esta parte del departamento de Norte de Santander, particularmente en La Esperanza, lo que ha generado choques con los gremios locales, especialmente con el gremio de los volqueteros”, señaló el funcionario.

Entre las principales reclamaciones, los transportadores han denunciado condiciones que consideran desventajosas en la contratación.

“Han hecho unas actuaciones un poco injustas y abusivas, como hacerles suscribir un pagaré junto con el contrato de prestación de servicios y cargarles multas y perjuicios de manera unilateral. También han bajado las tarifas por la prestación del servicio y eso ha generado muchas molestias”, afirmó.

Aunque las concentraciones y bloqueos se registran principalmente en territorio del Cesar, los volqueteros de La Esperanza hacen parte de la movilización del gremio en todo el corredor vial, en respaldo a estas exigencias.

Según el personero, en el municipio hay alrededor de 20 transportadores vinculados directamente a esta situación, pero la inconformidad se extiende a lo largo de la troncal que conecta varias regiones del Magdalena Medio.

En medio del panorama, se avanza en la posibilidad de instalar espacios de concertación entre las comunidades, empresarios locales y los contratistas de la concesión, con el fin de buscar soluciones a las inconformidades planteadas.

“Estamos a la expectativa acompañando esos espacios de concentración entre la comunidad, los empresarios locales y los contratistas. Aún no se ha resuelto y la manifestación continúa”, indicó.

Por ahora, el tránsito sobre este corredor nacional presenta restricciones en algunos puntos donde se desarrollan las protestas del gremio, mientras se espera que a través del diálogo se logren acuerdos que permitan normalizar la situación.