Norte de Santander será sede de la Comisión Nacional de Garantías Electorales

Norte de Santander.

Norte de Santander será escenario este miércoles de una sesión de la Comisión Nacional de Garantías y Seguimiento Electoral, un espacio institucional en el que autoridades revisarán las condiciones logísticas, operativas y de seguridad de cara a los próximos procesos democráticos en el país.

El encuentro se desarrollará el 18 de febrero a partir de las 2:00 de la tarde en el Hotel Casablanca de Cúcuta, como parte de una estrategia de descentralización de estas mesas de trabajo que habitualmente se realizan en Bogotá.

Jairo Oviedo, representante de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el departamento, explicó a Caracol Radio que estas comisiones “son espacios de ley que están destinados a revisar todos los aspectos logísticos, operativos y de seguridad relacionados con la preparación de la jornada electoral”, y se realizan en los niveles nacional, departamental y municipal.

En la sesión participarán entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, autoridades del orden ejecutivo y la Fuerza Pública, con el fin de analizar posibles riesgos y coordinar acciones preventivas.

“Se revisan situaciones relacionadas con incidencias que pueden afectar la jornada electoral y la Fuerza Pública presenta las acciones que tiene previstas en materia de garantía de seguridad”, precisó Oviedo.

El delegado de la MOE señaló que una de las principales preocupaciones para todos los actores involucrados es el contexto de seguridad en algunas zonas del departamento.

“La primera preocupación es todo lo relacionado con el tema de seguridad, teniendo en cuenta la compleja situación que viven algunas regiones de nuestro departamento y la incidencia del conflicto”, afirmó.

Como ejemplo reciente, mencionó que durante el fin de semana se registraron enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zona rural del municipio de Ocaña, hechos que podrían incidir en el desarrollo normal del proceso electoral.

“Estas situaciones, por supuesto, pueden tener una afectación sobre todo el proceso electoral”, advirtió.

Asimismo, indicó que también estarán atentos a los reportes que presenten los partidos políticos frente a eventuales denuncias o riesgos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a trabajar de manera articulada para garantizar el desarrollo de unas elecciones seguras.

“El llamado es a que todas las autoridades contribuyan a garantizar un debate electoral tranquilo, en paz y sobre todo con transparencia”, puntualizó.