Norte de Santander se suma a movilizaciones en respaldo al aumento del salario mínimo

Norte de Santander.

Norte de Santander se unirá a la jornada nacional de movilizaciones convocada por organizaciones sindicales y sociales en respaldo al aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para 2026.

La actividad está prevista para el jueves 19 de febrero en Cúcuta, donde esperan la participación de miles de trabajadores y ciudadanos.

Martín Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento, confirmó a Caracol Radio que la concentración se realizará a partir de las 8:00 de la mañana en la redoma del antiguo Terminal de Transporte, desde donde iniciará una marcha pacífica por la ciudad.

“Hemos programado una movilización, nos vamos a encontrar el jueves 19 de febrero a las ocho de la mañana en la redoma del terminal. Ahí nos vamos a encontrar todas las fuerzas sindicales, sociales, comunales, trabajadores, jóvenes, universitarios, campesinos y la ciudadanía en general para caminar pacíficamente y respaldar al Gobierno nacional”, explicó.

De acuerdo con el dirigente sindical, la jornada busca respaldar el decreto que fijó el incremento del salario mínimo y expresar inconformidad frente a la suspensión provisional del aumento del 23,7%.

“Respaldando al Gobierno nacional, pero también respaldando a los más vulnerables, que son los que reciben el salario mínimo en Colombia”, afirmó.

La CUT estima que entre cinco mil y seis mil personas podrían participar en la movilización en Cúcuta.

El dirigente también indicó que, tras la reunión reciente de la comisión de concertación, existe un amplio respaldo al incremento definido por decreto.

“Dentro de los pronunciamientos encontramos una mayoría que no se opone al aumento conforme se definió en el decreto 1469. Nosotros le decimos a la clase obrera que esto es un derecho adquirido y planteamos la progresividad. No vamos a devolvernos”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera responsable y pacífica.

“Esta movilización es un acto democrático en defensa de los derechos de los trabajadores y del salario digno. Invitamos a los trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y a la comunidad en general a participar con responsabilidad”, puntualizó.