Modificarán aspectos de obras viales de Dosquebradas antes de su entrega

Funcionarios y directivos del Instituto de Desarrollo Municipal, la Personería Municipal, concejales y miembros de colectivos ciudadanos visitaron las soluciones viales La Popa fase 1 y Milán – Prado Verde – La Pradera, que están a punto de ser recibidas por la Alcaldía de Dosquebradas, para verificar el estado de las obras.

El personero del municipio industrial, Mauricio Garcés, indicó que tras visitar estas obras se identificaron algunos factores que no cumplen los estándares de calidad para la movilidad en estas zonas de las personas en condición de discapacidad.

"Es notable el avance de los trabajos, pero faltan varios elementos relacionados con la señalización y el adecuado acceso a los puentes peatonales para personas en condición de discapacidad, entre otros aspectos", explicó Garcés.

Por su parte, el director del IDM, Luis Ernesto Valencia, explicó que es importante tener en cuenta que las obras no están completamente terminadas ni se han inaugurado oficialmente, por lo que aún están pendientes algunos trabajos complementarios.

"Aunque ya se terminaron el grueso de las obras físicas de las soluciones viales de La Popa fase 1 y Milán – Prado Verde – La Pradera, aún faltan trabajos complementarios como la señalización vial, pasos peatonales y elementos de urbanismo. Por eso, hemos sido categóricos en afirmar que aún no hemos recibido las obras, ni las hemos inaugurados oficialmente, hasta que esté todo a punto”, señaló Valencia.

Por último, el director del IDM aseguró que estas obras de movilidad y conectividad no serán recibidas por la Alcaldía de Dosquebradas hasta que no cumplan todos los requerimientos exigidos.

